Общество

В России стартует обязательная маркировка семи новых групп товаров

Обязательная маркировка семи новых товарных групп, в том числе безалкогольного пива, консервов, растительных масел и велосипедов, стартует в России 1 сентября.

Так, с сентября будут обязательно маркироваться пищевые растительные масла и масложировая продукция, консервы и безалкогольное пиво, корма для животных, ветеринарные препараты, велосипеды и велосипедные рамы, а также технические средства реабилитации. Заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов рассказал, что маркировка в этих группах товаров будет проходить поэтапно и не создаст дополнительной нагрузки на бизнес.

«У всех участников была возможность заранее протестировать работу с системой маркировки, получить бесплатные консультации и финансовую поддержку от ЦРПТ. Порядка 50 тысяч участников новых товарных групп уже прошли регистрацию в "Честном знаке", не дожидаясь 1 сентября... Важно, что маркировка не вызовет роста цен», - отметил Юсупов.

Генеральный директор разработчика и интегратора решений для маркировки продукции - группы "Каллисто" Павел Булгаков рассказал, что маркировка многих новых товарных категорий уже хорошо отработана производителями. Так, безалкогольное пиво выпускается производителями пива, которые уже внедрились в систему маркировки, ветпрепараты упакованы в такую же тару, что и фармацевтическая продукция, маркируемая еще с 2019 года, поэтому эти категории должны войти в систему маркировки максимально быстро и эффективно.

«В целом, рынок российских решений для маркировки сейчас настолько развит, что любой производитель с различными конфигурациями производственных и бизнес-процессов, даже выпускающий такие нестандартные для маркировки товары, как средства реабилитации или велосипеды, может подобрать для себя оптимальную технологию», - добавил Булгаков.

В свою очередь управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что необходимость маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и консервов обусловлена высокой долей нелегального оборота в этих отраслях. А реализация ветеринарных препаратов без маркировки может стать «лазейкой» для утечки лекарств и фармсубстанций в незаконный оборот: многие лекарства для людей разрешены и для ветеринарного применения. Аналогичная ситуация сложилась и в консервах. Введение же маркировки позволит снизить долю контрафакта в этих товарных группах, пишет РИА Новости.