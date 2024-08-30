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Михаил Ведерников: В нашем регионе дислоцируется одно из лучших соединений Вооружённых сил Российской Федерации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил 76-ую гвардейскую десантно-штурмовую Черниговскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию с 85-летием.

«Мы гордимся, что в нашем регионе дислоцируется одно из лучших соединений Вооружённых сил Российской Федерации, которое достойно продолжает воинскую славу древнего Пскова. Практически каждая семья в нашей области, так или иначе, связана с дивизией. Будь то муж, брат, отец, друг, – но почти у всех в близком кругу есть воины-десантники. Поэтому от всего региона искренне поздравляю наших героев! Желаю всем, чья судьба связана с 76-й дивизией, успехов в службе, воинской удачи и крепкого здоровья», - сказал губернатор.

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия (до 1943 года - 157-я стрелковая, до 1946 года - 76-я гвардейская стрелковая, до 2006 года - 76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия) - старейшее из ныне существующих соединений ВДВ России. Она является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной 1 сентября 1939 года на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии. Дислоцирована в Пскове и Псковской области.

С 1994 по 1995 год отдельные подразделения и части дивизии принимали участие в восстановлении конституционного порядка в Чечне. В 1999 и 2004 годах соединение принимало участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Там массовый героизм в бою у высоты 776,0 в марте 2000 года с бандформированиями Хаттаба и Басаева проявил личный состав 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Десантники ценой своей жизни нанесли серьезный урон группировке противника. За этот подвиг 22 гвардейца (из них 21 посмертно) были удостоены звания Героя Российской Федерации, 69 солдат и сержантов 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них - посмертно).

Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты дивизии принимали участие в миротворческой операции в Косово в период с 1999 по 2001 год и в операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года. В 2014 году военнослужащие дивизии принимали участие в выполнении «специальных задач по возвращению Республики Крым в состав России».

С февраля 2022 года по настоящее время подразделения соединения принимают активное участие в специальной военной операции на территории Украины.