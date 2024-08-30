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Общество

Александр Козловский: Псковская десантно-штурмовая дивизия всегда стояла на страже нашей Родины

01.09.2024 20:21|Псков

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил весь личный состав и ветеранов 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой, ордена Суворова дивизии с 85-летием со дня основания дивизии. 

«Мощь, гордость и сила Псковской области и всей России – Псковская десантно-штурмовая дивизия всегда стояла на страже нашей Родины, была элитой Вооруженных Сил России, прославляла нашу страну, несла победу», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что в Пскове мало тех, чья семья не была бы связана с ВДВ, кто не знал бы о героях-десантниках, кто не гордился бы тем, что живет с ними в одном городе.

«Сегодня, в крайне сложное для России время, наши воины опять на боевом посту, и ежедневно ценой собственной жизни защищают Россию и ее жителей.  Мы гордимся вами, верим в вас, наши герои! Особенные слова благодарности – ветеранам дивизии: вам довелось пережить много тяжелых моментов, но вы всегда помнили, что никто, кроме вас, не сможет так профессионально выполнять боевые задачи! От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, новых профессиональных побед и большого человеческого счастья! С Праздником!» - заключил Александр Козловский. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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