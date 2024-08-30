Общество

У школьников и студентов начинается новый учебный год

Школьники и студенты в понедельник пойдут в образовательные учреждения России, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, за парты в этом году сядут около 26,8 миллиона учащихся, из которых почти 1,8 миллиона – первоклассники.

Ведомства создали все необходимые условия для комфортного обучения в более чем 80 тысячах образовательных организаций по всей стране. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все плановые мероприятия по подготовке к учебному году, которые проходили в течение всего лета, завершены в срок.

В этом учебном году школьники начнут изучать ряд новых обязательных и внеурочных предметов: «Труд», «Основы безопасности и защиты Родины», «Семьеведение». Также ученики не смогут пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Исключение сделано для экстренных случаев, в частности ситуаций, когда жизни и здоровью обучающихся что-то угрожает.

С 1 сентября студенты неисторических специальностей начнут учить историю России по новому учебнику. За неделю до начала учебного года он был направлен в электронном виде во все вузы страны для использования в учебном процессе. Кроме того, размер ряда именных стипендий увеличится с 5 до 15 тысяч рублей. Ежемесячно их будут получать 10 студентов вузов.

Также в этом учебном году все образовательные организации обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.