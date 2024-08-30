Общество

Вузы расширяют IT-направления с нового учебного года

В новом учебном году российские университеты будут предлагать студентам больше программ по инженерным направлениям, рассказали в вузах. Так, в Российском университете дружбы народов (РУДН) в этом году получили лицензии и открыли такие направления, как биоинженерия и биоинформатика.

«Также были открыты новые программы в рамках существующих направлений: генная и тканевая инженерия и две программы в области управления данными, интеллектуальными системами и искусственного интеллекта», — рассказала проректор по стратегическим коммуникациям РУДН Елена Апасова.

Московский Политех начал подготовку по специальности «Мехатроника и робототехника» — обучение проходит как в рамках бакалавриата, так и магистратуры.

«Введение этих программ связано с растущим спросом на специалистов в области робототехники и автоматизации», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Московского политехнического университета, декан факультета довузовской подготовки Юрий Анфимов.

Три новых технических направления — прикладная информатика, биотехнология и бизнес-информатика — появились в Казанском государственном аграрном университете, пишут «Известия».

«Эти специальности отражают современные тенденции в агропромышленном комплексе и смежных областях, где все больше применяются информационные технологии и биотехнологии», — пояснила руководитель Центра стратегического планирования Казанского ГАУ Фарида Нежметдинова.

Выбор специальности в высшем образовании прямо коррелирует с рынком труда и развитием отраслей экономики, рассказал «Известиям» первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев.