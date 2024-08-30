Общество

Праздничные линейки прошли в великолукских школах

Во всех великолукских школах прошли праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний. На них по традиции, прежде всего, чествовали первоклассников и выпускников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В этом году в гимназию имени Софьи Ковалевской пришли 58 первоклассников. Кроме того, на торжественной линейке директор учреждения, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова познакомила коллектив гимназии с тремя новыми педагогами.

«С началом нового учебного года, дорогая гимназия! В новый учебный год мы с вами вступаем с богатым багажом. В прошлом учебном году у нас были большие успехи на олимпиадах, конкурсах, в проектах. В период каникул наши дети участвовали в конкурсах и лагерных сменах, были в оздоровительных лагерях "Орленок" и "Сириус"», — с гордостью подчеркнула Татьяна Фомченкова и вручила грамоты родителям гимназистов, которые весь прошлый год вносили вклад в развитие учебного заведения.

Слова поздравления, напутствия и благодарности также прозвучали из уст почетных гостей торжественной линейки. Мероприятие посетили заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Елена Муравьёва.

Сергей Гусев в своём приветствии отметил, что учёба в школе – это интересное, насыщенное, ответственное время, как для учащихся, так и для педагогов и родителей.

«Ученики в этот период получают ключевые базовые знания, которые станут фундаментом для их будущих профессиональных успехов. Также именно в школе формируется основа характера человека, важнейшие духовные и нравственные качества», - сказал Сергей Георгиевич и подчеркнул, что основная ответственность за решение этих важных задач возложена на педагогов, которые в нашем городе являются настоящими профессионалами.

«Руководство города Великие Луки в свою очередь продолжит улучшать условия для обучения молодого поколения великолучан и труда педагогов, повышать уровень комфорта городской среды. Сегодня замечательный праздничный день. Самые тёплые слова поздравлений мы говорим первоклассникам, которые впервые переступают порог школы. Пусть время учёбы в школе будет для вас интересным, ярким, познавательным, дорогие первоклассники!», — сказал Сергей Гусев и подчеркнул, что у гимназистов есть все возможности для успешного освоения школьной программы, получения достойного воспитания и образования.

По сложившейся традиции на линейке также выступили первоклассники и выпускники гимназии. Завершилось мероприятие первым в этом учебном году школьным звонком.