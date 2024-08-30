Общество

Росгвардейцы изъяли более 200 патронов в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области с 26 августа по 1 сентября провели 38 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы выявили 6 административных правонарушений, изъяли 28 единиц оружия и 221 патрон.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.