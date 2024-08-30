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Николай Козловский и Андрей Беляев поздравили учеников и преподавателей с Днем знаний

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев поздравили учеников и преподавателей с Днем знаний. Поздравление опубликовала администрация Великих Лук в своем Telegram-канале.

«Уважаемые преподаватели и педагоги! Дорогие студенты, учащиеся, родители! Примите самые сердечные поздравления с началом нового учебного года и Днём знаний! Это особенная дата нашего календаря. С неё начинается новый этап жизни для тысяч школьников, студентов, преподавателей средних и высших учебных заведений, педагогов школ и родителей», - отметили глава города и глава администрации.

От преподавателей, учителей и наставников подрастающего поколения великолучан напрямую зависят качество знаний, которые будут основой для дальнейших успехов молодёжи в профессиональной сфере и жизни, а также формирование личности каждого ребёнка, его духовно-нравственное и патриотическое воспитание, развитие способностей и талантов, отметили градоначальники.

Сегодня к уровню образования предъявляются очень высокие требования. Знания, получаемые в учреждениях общего и профессионального образования, должны быть всеобъемлющими и отвечающими современным реалиям, чтобы их выпускники могли стать высококвалифицированными специалистами, способными внести вклад в развитие города, области и Отечества, повышение экономического потенциала страны как основы могущества России.

В Великих Луках сильная и эффективная система образования, с богатыми традициями и профессиональным, талантливым педагогическим и преподавательским составом, творчески и ответственно относящимся к своей работе, продолжили представители власти.

В городе созданы необходимые условия для организации качественного образовательного и воспитательного процессов, а также труда преподавателей и педагогов. Идёт планомерная модернизация учреждений образования, проводятся текущие и капитальные ремонты школ, обновляется материально-техническая база, внедряются новые технологии.

Это направление деятельности является одним из самых приоритетных для руководства Великих Лук, которое обязательно продолжит данную работу в дальнейшем.

«В этот знаменательный день выражаем искреннюю признательность всем, кто обучает и воспитывает подрастающее поколение великолучан, а также ветеранам сферы образования за добросовестный труд, самоотдачу и преданность профессии.

Желаем всем преподавателям, педагогам и учащимся, студентам и родителям крепкого здоровья, сил и энергии для успехов в работе и учёбе! Школьникам и студентам – отличных оценок и достижений в покорении образовательных вершин, педагогам и преподавателям – творческого вдохновения, а родителям – терпения и мудрости! Всем – благополучия и счастья!» - заключили Андрей Беляев и Николай Козловский.