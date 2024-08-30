Александр Котов: Пусть учебный год будет полон ярких, незабываемых событий

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковских учащихся с началом учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Александр Котов отметил, что получение новых знаний является ключевым моментом в развитии личности – только так человек становится лучше, умнее, успешнее.
Безусловно, колоссальную роль в этом процессе играют педагоги – наставники и вдохновители, которые не только передают ученикам знания, но и воспитывают подрастающее поколение, помогая юным личностям формировать мировоззрение и стремиться к новым высотам, продолжил он.
«Уважаемые учителя! Спасибо за вашу мудрость, терпение и преданность педагогическому труду. Пусть этот учебный год будет для всех успешным и полным ярких, незабываемых событий! Пусть процесс познания будет увлекательным и результативным! Удачи и вдохновения на пути к достижению поставленных целей!» - заключил Александр Котов.