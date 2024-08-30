Общество

Александр Котов: Пусть учебный год будет полон ярких, незабываемых событий

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковских учащихся с началом учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Дорогие школьники и студенты! Уважаемые учителя, преподаватели, родители! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём знаний! Этот замечательный праздник символизирует начало нового учебного года, наполненного множеством возможностей и впечатлений. Каждый день вам предстоит узнавать что-то интересное, делать удивительные открытия, расширять кругозор и раскрывать свои таланты», - сказал спикер областного Собрания.

Александр Котов отметил, что получение новых знаний является ключевым моментом в развитии личности – только так человек становится лучше, умнее, успешнее.

Безусловно, колоссальную роль в этом процессе играют педагоги – наставники и вдохновители, которые не только передают ученикам знания, но и воспитывают подрастающее поколение, помогая юным личностям формировать мировоззрение и стремиться к новым высотам, продолжил он.

«Уважаемые учителя! Спасибо за вашу мудрость, терпение и преданность педагогическому труду. Пусть этот учебный год будет для всех успешным и полным ярких, незабываемых событий! Пусть процесс познания будет увлекательным и результативным! Удачи и вдохновения на пути к достижению поставленных целей!» - заключил Александр Котов.