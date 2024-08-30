Общество

Псковский соцфонд напоминает о мерах поддержки участников СВО

Участники специальной военной операции и их семьи имеют право на ряд выплат и мер социальной поддержки по линии отделения Социального фонда России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения фонда.

Например, на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, в том числе по мобилизации. Пособие назначается со дня рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Размер выплаты составляет 19 203 рубля.

Беременная жена мобилизованного имеет право на единовременную выплату в размере 44 807 рублей при условии, что срок ее беременности составляет не менее 180 дней.

Единое пособие семьям мобилизованных назначается на льготных условиях. Если супруга призвали на военную службу по мобилизации, то его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход, не учитываются при расчете нуждаемости.

Кроме этого, на мобилизованных граждан при назначении единого пособия не распространяется правило нулевого дохода: то есть если у супруга не было заработка до призыва на СВО и семья признана нуждающейся — то пособие будет назначено.

Документы, подтверждающие факт призыва на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока семья может вновь обратиться за выплатой.

Подать заявление на выплаты можно на портале госуслуг, в любой клиентской службе отделения СФР по Псковской области или в МФЦ.

Отделение Социального фонда России по Псковской области оказывает меры поддержки и самим защитникам Родины. Среди них — ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам и инвалидам боевых действий, пенсии по инвалидности, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение и различные виды компенсаций.

«Получение отдельных государственных услуг Социального фонда для этой категории граждан упрощено. Например, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) военнослужащим, мобилизованным, служащим по контракту и их близким, а также ветеранам СВО, назначаются преимущественно без заявлений. Решение принимается на основании информации о выдаче участнику спецоперации свидетельства ветерана боевых действий, которая поступает в отделение из военкоматов», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.