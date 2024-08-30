Общество

Более 50% опрошенных студентов в РФ считают, что ИИ позволит улучшить успеваемость

Более половины студентов в России уверены, что использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит улучшить их успеваемость, а также поможет повысить качество и доступность образования. Опрос провели образовательный холдинг Skillbox и сервис маркетинговых исследований Anketolog.ru.

По данным исследования, 93% студентов хотят изучать ИИ в рамках учебного процесса. «61% уверен, что внедрение ИИ в учебный процесс поможет им улучшить успеваемость, а также качество и доступность образования», - сказано в исследовании.

В то же время 60% настаивают на сохранении личного общения с преподавателями и одногруппниками и видят ИИ только в качестве помощника преподавателей, выполняющего рутинные задачи.

Что касается предпочтительных ИИ-технологий, которые студенты хотели бы видеть в учебном процессе, то более 43% студентов хотели бы видеть нейросеть для краткого пересказа семинара, по 42% - дополненную реальность для визуализации данных и нейросеть, рекомендующую материалы для дополнительного изучения. Также среди других популярных ответов - нейросеть, помогающая подготовить презентационные материалы, альтернативная реальность для демонстрации условий и робот-помощник на территории учебного заведения, оказывающий информационную, психологическую и экстренную помощь.