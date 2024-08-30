Общество

В регионах СЗФО прогнозируют 28-30 градусов

Лето продлится на этой неделе во всех регионах Северо-Западного федерального округа, дневная температура воздуха будет достигать 28-30 градусов, сообщили в метеослужбах регионов. В Мурманской области нынешнее лето и начало сентября стали самыми теплыми за последние 52 года.

Главный петербургский синоптик Александр Колесов сообщил, что в городе фон температуры воздуха в дневные часы в первой половине недели ожидается очень высоким, до 28 градусов. В ночные часы температура по Ленинградской области может понижаться до 8, 13 градусов, а в отдельных районах и до 4.

В соседней Карелии температура воздуха на два-четыре градуса выше нормы, в Петрозаводске в понедельник ожидается до 22 градусов. К концу первой декады сентября погода станет облачной, регион накроют дожди, прогнозирует карельский гидрометцентр. По информации Севгидромета, в Архангельской области на этой неделе будет тепло, ночью - до 15 градусов, днем - 20, 25, на юге области до 27. В Ненецком автономном округе ожидаются небольшие дожди, температура ночью и днем составит 7, 12 градусов, в начале недели прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с.

В Мурманской области сохранится теплая и сухая погода, которая продлилась в регионе большую часть лета. "Первая декада сентября, а, возможно, и весь месяц, будут очень теплыми, аномалия может составить до плюс пяти градусов от нормы. Максимальная температура воздуха при юго-западном ветре может составить 17-22 градуса», - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

Синоптики отметили, что начало осени продолжает тенденции этого лета, которое стало самым теплым за 52 года, побив рекорды 1972 года. «Температурные максимумы остались прежними, однако сухие и жаркие периоды были беспрецедентными. Был существенный дефицит осадков, обмелели реки. Действовал запрет на посещение лесов при максимальном классе пожарной опасности», - подчеркнули в гидрометцентре. Нетипичная для начала осени погода в Кольском Заполярье сохранится до 7 сентября, когда в регионе начнет властвовать холодный фронт, но и тогда температуры будут очень медленно приближаться к нормальным для Крайнего Севера осенним значениям, пишет ТАСС.

Жителей Республики Коми порадует на этой неделе сухая и теплая погода с хорошим суточным ходом температуры - ночи холодные, местами уже заморозки, но днем воздух будет прогреваться до 20 градусов тепла и выше, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. «Только в понедельник пройдет холодный фронт, 3 и 4 сентября немного похолодает, а с 5 сентября вновь ожидается повышение температуры до 20 и выше. Такая погода может продлиться на большей части территории региона до середины сентября», - сказала представитель метеослужбы.