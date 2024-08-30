«Постскриптум»: Неделя до выборов, орден для дивизии и недоремонтированные школы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 сентября.
Основные темы, которые сегодня обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- Теперь и Кутузова: к юбилею 76-й дивизия ВДВ награждена Орденом второго великого русского полководца;
- Неделя до выборов и зачем нужны дебаты?
- Расследование завершено: дело экс-замглавы администрации Пскова направлено в суд;
- Дни Витебской области в Пскове: с каким результатом?
- 50\50: в трех из шести школах Псковской области капремонт к 1 сентября не завершен.
В политическом блоке к ведущим традиционно присоединился главный редактор ПЛН, политический обозреватель Александр Савенко.