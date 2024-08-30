Более 70 млн рублей выделили на благоустройство парка «Заречный» в Новосокольниках

Новосокольники стали победителями Всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Проект по благоустройству парка «Заречный» выиграл в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно».
Планируется обустроить три функциональные зоны:
На реализацию проекта город получит 70,8 млн рублей, работы будут проводиться в 2025-2026 годах.
«Желаю муниципальной команде успешно реализовать задуманное!» - заключил губернатор.