Общество

Более 70 млн рублей выделили на благоустройство парка «Заречный» в Новосокольниках

Новосокольники стали победителями Всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Проект по благоустройству парка «Заречный» выиграл в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно».

Планируется обустроить три функциональные зоны:

Прогулочную – с террасой и беседкой у воды, с комфортным спуском со ступенями, поручнями и пандусом.

Спортивную – со скейт-парком, баскетбольной и воркаут площадками.

Также между храмом святителя Николая и больничным городком будет обустроена игровая площадка для детей младшего школьного возраста.

На реализацию проекта город получит 70,8 млн рублей, работы будут проводиться в 2025-2026 годах.

«Желаю муниципальной команде успешно реализовать задуманное!» - заключил губернатор.