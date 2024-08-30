Общество

Торжественное собрание и концерт прошли в псковском колледже искусств

Торжественное собрание педагогического коллектива, студентов и родителей, посвященное Дню знаний, и концерт состоялись в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 2 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Будущих артистов, преподавателей, руководителей творческих коллективов различных специализаций сферы культуры и искусства, поздравили с праздником: заместитель председателя Комитета по культуре Псковской области Владимир Даниилович Куприн, первый заместитель директора колледжа искусств по учебно-методической работе Зоя Борисовна Королёва, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Максим Владимирович Матвеев, выпускник колледжа по специальности «Социально-культурная деятельность» 2014 г., продюсер проектов в направлении событийного туризма и развития территорий по городам России Андрей Левшин, председатель Студенческого Совета колледжа, лидер движения Первых Никита Вахрушев.

На собрании были вручены Благодарственные письма творческому партнёру колледжа, заведующему Родинского Дома культуры Александру Иванову, преподавателю колледжа Людмиле Рюхиной, члену Союза художников России, автору двух художественного панно в фойе колледжа Геннадию Николаевичу Дирко.

В концертной программе Дня знаний прозвучала музыка отечественных и зарубежных композиторов в исполнении студентов Софьи Новосёловой, Анны Сергеевой, Арсения Донова, Анны Яковлевой, Елизаветы Фёдоровой, Евсевия и Нины Селиверстовых, концертмейстера Валерии Валентины Дунюшкиной, выпускницы колледжа 2024 года Анастасии Алексеевой, а также танцевальные композиции народного коллектива хореографического ансамбля «Юность».

По ежегодной традиции собравшимся в зале представили достижения выпускников 2024 года, которые успешно поступили в ведущие творческие ВУЗы страны, в числе которых: РАМ им. Гнесиных, Санкт-Петербургский и Смоленский государственные институты культуры, Российский государственный институт сценических искусств, Академия русского балета им. Вагановой, Ростовская и Петрозаводская государственные консерватории и др., а также тех, кто уже приступил к работе по полученным в колледже специальностям, или вступил в ряды вооруженных сил.

В заключение Торжественного собрания символично прозвучала песня «Стань самим собой» в исполнении эстрадного трио Марии Михайловой, Марины Анищенковой, Екатерины Чугуновой и пожелания ведущих: «Успехов в новом учебном году!».

Отметим, что для тысяч выпускников годы учёбы в колледже становятся незабываемой частью судьбы: занятия любимым делом с преподавателем-мастером, репетиции и совместные выступления. В частности, наиболее яркими музыкально-просветительскими проектами 2023-24 учебного года стали: молодёжный музыкальный марафон «Зажигай», акция «Наш выбор – жизнь!», ежемесячный цикл концертных программ в районах Псковской области «Культурные выходные», арт-экспедиция «Родовые гнезда русской классической культуры» и др.

