Общество

Иноагентов в РФ за отсутствие маркировки оштрафовали в общей сложности на 1 млрд рублей

Общая сумма штрафов, выписанных иноагентам за отсутствие маркировки их материалов, достигла 1 млрд рублей, заявил на брифинге в Центральной избирательной комиссии начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. По его словам, с начала этого года сумма штрафов составила более 12 млн рублей.

«Мы продолжаем привлекать к административной ответственности иноагентов, которые не маркируют свои материалы. Общая сумма штрафов составляет более одного миллиарда», - сказал Зайцев.

Он также отметил, что с 2021 года на иностранные интернет-площадки за неудаление запрещенного контента выписано штрафов на 35 млрд рублей. В числе таких штрафов есть оборотные. Кроме этого, с начала года ограничен доступ к 27 тысячам страницам в интернете, на которых был размещен запрещенный контент. Среди них - 1,8 тысячи страниц с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях, пишет «Российская газета».

Зайцев обратил внимание, что зарубежные интернет-площадки удаляют неугодную им информацию российской стороны. Только с начала года зафиксировано 95 таких инцидентов. В частности, напомнил он, в этом году в видеохостинге Youtube блокировались каналы региональных филиалов ВГТРК, а также страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России.