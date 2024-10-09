Общество

Ошибки при лечении кашля

Кашель – синдром, который характерен для многих заболеваний дыхательных путей. Это рефлекторный механизм их очистки, который выполняет защитную функцию. Его основная задача – удаление мокроты, чужеродных частиц, микроорганизмов. Для улучшения вывода мокроты врач может назначить соответствующие препараты, например Лазолван, АЦЦ, «Флуимуцил» либо другой муколитик.

Мокрота: что это и зачем она нужна

В легких и бронхах всегда в небольшом количестве вырабатывается влажный секрет, который в норме отходит без раздражения кашлевых рецепторов. При заболеваниях дыхательной системы количество секрета увеличивается, он становится густым, вязким. Это мокрота, которая в зависимости от болезни может быть слизистой, гнойной, серозной, кровянистой.

Мокроту нужно удалять из дыхательных путей, чтобы избежать дыхательной недостаточности. Для этого необходим кашель.

Продуктивный и непродуктивный кашель

Врачи выделяют два типа кашля:

влажный, или продуктивный;

сухой, или непродуктивный.

Обычно при начале заболевания кашель будет сухим, при нем мокрота отводится плохо. Продуктивный кашель выполняет свою главную функцию – очищает дыхательные пути от мокроты. Это может доставлять неудобства, но необходимо для выздоровления. К сожалению, люди, которые не понимают принципа действия кашлевого механизма, хотят быстрее избавиться от неприятных ощущений и совершают ошибки.

Ошибка № 1. Лечение кашля антибиотиками

Немало людей считают, что антибиотики показаны при любых заболеваниях. Они не обращаются к врачу, сами выбирают себе препараты.

На самом деле антибиотики лечат осложнения заболевания, которое вызвало кашель, и только в том случае, если оно имеет бактериальную природу.

Бесконтрольный прием таких препаратов может привести к негативным последствиям, среди которых:

дисбактериоз – нарушение микрофлоры кишечника;

дисфункция печени;

нарушение работы почек;

авитаминоз.

Ошибка № 2. Подавление кашля при отходе мокроты

Пациент считает, что главная проблема – кашель, что от него надо избавиться. Поэтому он принимает противокашлевые препараты без консультации с врачом. Это может стать проблемой, так как при многих заболеваниях в дыхательных путях накапливается мокрота, которая мешает дышать. От нее надо избавляться, поэтому врач назначает муколитики, например «Лазолван», «АЦЦ», «Флуимуцил», отхаркивающие препараты и другие средства.

Ошибка № 3. Прием муколитиков при сухом кашле, который носит невирусный характер

Муколитические средства принимают для разжижения густой, вязкой мокроты. Если в организме нет ее излишков, разжижать будет нечего. Для правильного подбора лекарств надо обратиться к врачу, который назначит подходящий препарат, исходя из причины кашля.

Ошибка № 4. Вера в народные средства

Есть целый ряд заблуждений:

растительная терапия лучше приема химических лекарств – на самом деле при употреблении растений для лечения возможны передозировка, аллергическая реакция;

горчичники и банки очень полезны при кашле – клинические исследования не подтверждают их пользу, но очевиден вред от повышенной нагрузки на сосуды, к тому же есть вероятность получить ожог кожи;

кашель пройдет сам – это не так, если кашель сопутствует серьезному заболеванию, то со временем ситуация только ухудшится.

При ухудшении самочувствия надо обращаться к врачу и выполнять его предписания.

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