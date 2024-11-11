Экономика

«Наезда» и негативных оценок мы не увидели — Андрей Михеев о критике «Моглино»

«Наезда» и негативных оценок в комментарии спикера Госдумы Вячеслава Володина об особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе не увидел председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Об этом он заявил в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Что касается «наезда» [спикера Госдумы Вячеслава Володина - ред.] на ОЭЗ «Моглино», я бы хотел отметить контекст. Тема поднималась как одно из направлений обсуждения бюджета будущего года. Совершенно нормально, что при таком обсуждении возникает споры о целесообразности тех или иных расходов. Не считаю, что это был именно «наезд» на «Моглино». В риторике Вячеслава Володина я не увидел негативных коннотаций. Велось конструктивное обсуждение подходов к формированию Индивидуальных программ социально-экономического развития регионов (ИПСЭР). Каких-то негативных оценок «Моглино» при этом не давалось. Вопрос был о том, целесообразно ли на такие проекты направлять средства федерального бюджета?» - сказал Андрей Михеев.

Напомним, что ранее Вячеслав Володин привел в пример «Моглино» в качестве нелогичного расходования средств федерального бюджета.