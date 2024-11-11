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Экономика

В РФ ожидают возможной нехватки своего картофеля и овощей урожая 2024 года

12.11.2024 09:43|ПсковКомментариев: 0

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут отчиталась перед правительством о предварительных итогах уборки урожая в 2024 году. Как следует из документов к этому заседанию кабинета министров, на 1 ноября сбор основных культур по сравнению с прошлым годом уменьшился от 2% до 15%.

Существеннее всего по сравнению с той же датой прошлого года сократился урожай картофеля — на 15%, до 6,8 млн тонн. Других овощей открытого грунта (так называемый «борщевой набор») собрали 5 млн т (–2%), зерновых — 128,3 млн т (–12%), пшеницы — 86,9 млн т (–11%), сахарной свеклы — 39,9 млн т (–6%), плодов и ягод — 1,3 млн т (–7%).

В этом году аграрии столкнулись с тяжелыми погодными условиями, которые сказались на сборе, и по некоторым культурам урожай, действительно, будет ниже прошлогоднего, сообщили в Минсельхозе. Поэтому для дополнительного обеспечения внутреннего рынка, например, картофелем и овощами открытого грунта министерство планирует импортные поставки из дружественных стран, пишут «Известия»

В ведомстве также подчеркнули, что в этом году по тепличным культурам (овощам закрытого грунта), в частности по огурцам и томатам, эксперты ожидают рекордный урожай — порядка 1,6 миллиона тонн. В целом же Минсельхоз ожидает в этом году «достойный урожай», его значения будут не ниже среднемноголетних, добавили там.

Теги: #картофель
Источник: Псковская Лента Новостей
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