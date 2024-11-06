Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть спиртное

Сотрудники Росгвардии 11 ноября задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 12:00 росгвардейцы выехали после срабатывания кнопки тревожной сигнализации в магазин, расположенный на улице Яна Фабрициуса. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что 24-летний гражданин попытался похитить из торгового зала спиртные напитки. Заметив противоправные действия, работники магазина нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали псковича и доставили его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.