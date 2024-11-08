Культура

Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдёт 25-26 ноября

В Псковском музее-заповеднике пройдёт межрегиональная научно-практическая конференция «Земля Псковская, древняя и современная» 25-26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этом году конференция посвящена 180-летию композитора Н. А. Римского-Корсакова, 185-летию композитора М. П. Мусоргского, 80-летию полного освобождения территории Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию образования Псковской области.

На конференции соберутся музейные работники, историки, искусствоведы, реставраторы, архитекторы, филологи и преподаватели. Темы обсуждения: история и культура Пскова; военная история региона; история музея-заповедника; музейные коллекции: их комплектование и изучение; проектирование выставок; современные методы культурно-образовательной работы.

Чтобы зарегистрироваться, надо отправить письмо с ФИО и местом работы или учебы на адрес электронной почты: conference@pskovmuseum.ru до 21 ноября.