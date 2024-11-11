Экономика

ПЛН-ТВ: Молочно-товарный комплекс «Ажово»

Единственная на Северо-Западе России полностью роботизированная молочная ферма — молочно-товарный комплекс «Ажово» (ООО «ПсковАгроИнвест») располагается в Псковском районе. Комплекс рассчитан на 4500 голов скота голштинской породы. На производстве — автоматизированная система доения, кормления и уборки. Организован круглосуточный контроль качества продукции и здоровья скота. В год комплекс производит более 20 000 тонн сырого молока. Подробнее о работе молочно-товарного комплекса «Ажово» — в новом выпуске ПЛН-ТВ.







