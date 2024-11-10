Общество

Новый способ защиты картофеля от болезней обнаружили в России

Новый экологичный способ обработки клубней картофеля, который значительно снижает риск поражения проростков и молодых растений грибковыми инфекциями, предложили ученые СФУ в составе исследовательского коллектива. Метод увеличивает урожайность картофеля на 5,6 тонн с гектара. Результаты представлены в Journal of Polymers and the Environment.

К самым распространенными грибковыми заболеваниями картофеля относятся ризоктониоз, альтернариоз, фитофтороз и фузариоз. Все они наиболее опасны в период прорастания картофеля и могут приводить к отставанию в росте и развитии, а также к гибели растений, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).

Биотехнологи СФУ совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН разработали способ предпосадочной обработки клубней. Их опрыскивают раствором вырабатываемого некоторыми бактериями природного полимера (поли-3-гидроксибутирата) с добавлением азокситробина, зарекомендовавшего себя как действенное средство против грибков (фунгицид).

Биополимер играет роль «рубашки» или «пленки», распад которой обеспечивает постепенный выход действующего вещества, пишет РИА Новости.

«Фунгицид медленно и дозированно покидает "оболочку" из полимера, защищает корни и проростки. Сам же полимер, выступающий носителем для фунгицида, разлагается на воду и углекислоту особыми бактериями, которые в норме постоянно живут в местных почвах в определенных количествах. Этот полимер абсолютно безвреден для окружающей среды, о чем свидетельствуют более чем десятилетние испытания», — рассказала руководитель исследования, профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.

Она добавила, что преимущество предложенного способа по сравнению с традиционными методами обработки картофеля в агрохолдингах заключается в меньшем расходе фунгицидов. Вместо многократной обработки растений противогрибковый препарат добавляется единожды в раствор биополимера. Это обеспечивает постепенное высвобождение действующего вещества и постоянную защиту картофельных кустов на протяжении всего вегетационного периода.

Новый метод, по словам ученых, весьма универсален: он может помочь, например, в борьбе с насекомыми, которые наносят вред картофелю и другим сельскохозяйственным культурам.

В перспективе авторы планируют выйти на массовое производство поли-3-гидроксибутирата. Уже идут исследования, направленные на удешевление и введение в оборот сельскохозяйственных предприятий биополимерных "носителей" для действующего вещества.