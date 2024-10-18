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Популярные приложения и сервисы для изучения английского

Знание английского языка является очень важным в современном мире, потому что оно помогает свободно путешествовать по всему миру, заводить новые знакомства и даже чувствовать себя комфортно в компании иностранцев. Многие также отмечают, что английский помог им получить должность в престижной зарубежной компании или транснациональной корпорации.

Но как же изучать иностранный язык? На данный момент существует огромное количество приложений и сервисов, среди которых не так-то просто найти что-то стоящее. В этой статье мы расскажем вам о том, какие сервисы или приложения стоит выбрать. Будьте уверены, вы обязательно найдёте для себя что-то подходящее!

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Cambridge English

Этот сервис хорошо известен людям по всему миру. Благодаря ему вы можете не только посмотреть видео-уроки, но и попрактиковать свои навыки письма и восприятия иностранной речи на слух. В том числе данный сервис предоставляет возможность решать тесты и готовиться к экзаменам.

Easy World of English

Этот сервис подходит для изучения грамматики и тренировки произношения. Easy World of English также может помочь в улучшении навыка чтения иностранных текстов. Но главной изюминкой сервиса является иллюстрированный словарь, который позволяет найти и запоминать слова намного быстрее, чем словарь без иллюстраций.

Learn English Today

Этот сервис предоставляет возможность эффективно изучать грамматику, учить правила и практиковаться, делая упражнения. Learn English Today также предусматривает возможность изучить большое количество идиом и новых слов.

VOA Learning English

VOA Learning English предоставляет возможность посмотреть видео-уроки, прочитать интересные тексты и попрактиковать навыки восприятия речи на слух. В качестве материалов используются новостные повестки со всего мира.

Таким образом, следует ответственно подходить к выбору подходящего курса или сервиса. При этом следует обращать внимание и на преподавателей. Мы рекомендуем начать обучение с BistroEnglish.com. Изучение английского для вас будет интересным и эффективным.

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