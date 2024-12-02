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Общество

Бюджет в первом чтении и проблемы здравоохранения: итоги 22-й сессии Великолукской гордумы

04.12.2024 10:11|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках продолжается работа над бюджетом на следующий трёхлетний период. Формирование главного финансового документа – сложный и ответственный процесс, в котором принимают участие органы местного самоуправления и сами жители. 

Основные параметры рассматривались на заседании городской Думы 29 ноября. Депутатский корпус обсудил и единогласно принял в первом чтении проект бюджета на 2025-й год и плановый период, внес корректировки в доходы и расходы текущего, а также рассмотрел ряд других важных вопросов. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей. 

 

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Сбалансированный и социальный

Обсуждение и принятие в первом чтении бюджета города на 2025-й год и плановый период 2026–2027 годов стало главным вопросом 22-й очередной сессии Великолукской городской Думы седьмого созыва. Основные показатели бюджета, который традиционно будет социально направленным, депутатам представила начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева.

«Все необходимые социальные обязательства в этом бюджете предусмотрены. Ещё мы смогли задействовать немного средств на развитие и укрепление материально-технической базы наших муниципальных учреждений. Предусматривается и софинансирование по тем проектам, которые будут реализовываться за счёт регионального и федерального бюджетов. Бюджет у нас сбалансированный, все необходимые требования по бюджетному кодексу у нас соблюдены», - подчеркнула она.

Народные избранники оценили проведённую финансовым управлением работу и выступили за принятие главного финансового документа. В ходе обсуждения депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Кислицин обратил внимание, что расходы в бюджете будущего года направлены на важные направления.

Его поддержал коллега по фракции «Единая Россия» Дмитрий Белюков. «Основные параметры соблюдены, бюджет сбалансированный. Просматривается социальная направленность», - отметил он.

«Заканчивается финансовый год, рассматриваем и принимаем новый период. 2025 год, как видно из цифр, будет по финансам не хуже и не слабее, чем 2024», - резюмировал депутат Евгений Шумайлов.

В итоге бюджет Великих Лук на 2025 год и плановый период был принят в первом чтении единогласно.

«Хочу отметить, что при формировании расходной части городского бюджета традиционно в приоритетном порядке сюда были включены предложения жителей города по благоустройству Великих Лук с учётом имеющихся финансовых возможностей. Таким образом жители города принимают участие в формировании бюджета и управлении городом. Это важно, и данную традицию нужно поддерживать в дальнейшем», - отметил по итогам заседания глава города Николай Козловский.

Работа над главным финансовым документом муниципалитета будет продолжена. Депутатам предстоит рассмотреть его детально во втором, окончательном чтении. Перед этим в Великих Луках состоялись публичные слушания.

Дополнительные расходы

Также в ходе прошедшего заседания гордумы были внесены изменения и дополнения в бюджет муниципального образования на 2024-й год. Начальник финансового управления администрации города, выступая с докладом, уточнила, что корректировки затрагивают именно показатели текущего года, в плановом периоде ничего не меняется.

Наталья Дмитриева рассказала, что в соответствии с доведенными Великим Лукам уведомлениями региональных отраслевых комитетов вносятся изменения в доходную и расходную части городской казны по средствам межбюджетных трансфертов согласно их целевому назначению. В частности на создание условий для осуществления присмотра и ухода за осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, детьми военнослужащих и (или) сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции, а также детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, детьми военнослужащих и (или) сотрудников, погибших (умерших) в ходе специальной военной операции.

Также учтено увеличение средств на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин», - перечислила она.

За счет экономии по торгам, оптимизации расходов предусмотрены и дополнительные расходы. Они пойдут на укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также на организацию работы с молодёжью, военно-патриотическое воспитание.

Поправки в бюджет текущего года депутаты тоже поддержали единогласно.

Держать на контроле

В ходе заседания были подведены итоги работы временной комиссии Великолукской городской Думы по вопросам здравоохранения, которая призвана содействовать органам местного самоуправления в создании условий для оказания качественной и своевременной медицинской помощи населению.

Заседания комиссии проводятся регулярно, там обсуждаются наиболее важные проблемы в сфере охраны здоровья граждан, приглашаются докладчики и содокладчики от учреждений здравоохранения и других ведомств. Кроме того, комиссия помогает жителям решать возникающие трудности в пределах своей компетенции.

В зоне особого внимания - привлечение медицинских и фармацевтических работников в медорганизации Великих Лук, где сохраняется дефицит кадров. В связи с этим на заседаниях неоднократно заслушивались доклады о мерах, принимаемых в данном направлении совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области. Это, в том числе, целевые направления для абитуриентов и персональные агитационные выезды главных врачей в профильные вузы, сотрудничество с лечебным факультетом ПсковГУ и Великолукским медицинским колледжем. Результаты в данном направлении есть, но их недостаточно, чтобы полностью закрыть потребность в кадрах, уточнила руководитель комиссии гордумы Юлия Ярышкина.

«Моё личное мнение, что без федерального уровня решения этого вопроса невозможно. Нужно жёсткое распределение бюджетников. Иначе проблемы с кадрами будут ещё актуальнее. Профессиональная подготовка сегодня тоже иная», - поделился своим мнением заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев, который четверть века проработал в системе здравоохранения.

Другим не менее важным вопросом остаётся технический износ основных фондов медицинских учреждений. Детская и взрослая городские поликлиники поучаствовали в проекте «Бережливая поликлиника», в рамках которого были отремонтированы и переоборудованы входные зоны и регистратуры, приобретен аппарат МРТ, другая нужная и важная аппаратура.

«Принимаемые меры позволили несколько улучшить ситуацию, но острые проблемы снять они не позволили. Остаются и вопросы, связанные с работой скорой медицинской помощи, обеспечения жителей города льготными лекарственными препаратами, также горожан волнует реорганизация наших учреждений здравоохранения», - констатировала Юлия Ярышкина.

В целом депутаты согласились, что данная сфера традиционно вызывает наибольшее количество вопросов у населения, и они требуют решения. Участники заседания отметили, что комиссия выполняет сложную работу, в том числе выявляя недостатки и положительные моменты, взаимодействуя с горожанами, администрацией, учреждениями здравоохранения. Отдельно народные избранники обратили внимание на необходимость улучшения межведомственного сотрудничества, особенно в части реорганизации больницы, которая должна находиться под пристальным контролем.

Приняв доклад к сведению, депутаты перешли к рассмотрению других вопросов повестки: привели муниципальные нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством, внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2022–2024 годы, скорректировали тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями. Также были внесены поправки в действующее положение о финансировании расходов на питание обучающихся в школах города.

Ульяна Лаблюк

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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