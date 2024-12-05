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Общество

Почти 550 домашних питомцев с начала года отправились за границу из Псковской области

06.12.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

546 домашних питомцев отправились за границу с территории Псковской области под контролем управления Россельхознадзора с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам проверочных мероприятий государственные инспекторы ведомства, убедившись в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев и соответствии их документов всем необходимым международным требованиям стран-импортеров, оформили ветеринарные сопроводительные документы. 

398 собак и 148 кошек отправились в более чем 20 стран мира: в Эстонию, Литву, Германию, Бельгию, Испанию, Италию, Грузию и другие.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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