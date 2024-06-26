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День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается 15 декабря

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — памятная дата, которая отмечается в России 15 декабря, по инициативе Союза журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и остается одной из самых опасных.

День памяти установили в 1991 году после того, как в Югославии убили корреспондента Центрального телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного.

В России, по словам представителей Российского союза журналистов, ежегодно при различных обстоятельствах погибают от 10 до 20 репортеров.