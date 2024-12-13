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Психолог рассказала, как правильно распорядиться временем на новогодних каникулах

Как грамотно распорядиться временем в новогодние каникулы, чтобы потом не было ощущения бесцельно проведенного времени, рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

Длинные новогодние каникулы предполагают много свободного времени для отдыха. Для начала нужно определиться, какой тип отдыха подходит именно вам, считает клинический психолог, ОРКТ-терапевт Маргарита Алексеева. В интервью радио Sputnik она рассказала о том, как провести каникулы с пользой, пишет радио Sputnik.

«Здесь нет какого-то идеального или правильного способа провести эти длинные каникулы. Правильный тот, который подходит именно вам. Поэтому для начала определите, какой вид отдыха больше всего наполняет вас ресурсным состоянием, когда вы твердо можете сказать, что действительно отдохнули и провели каникулы так, что после них не нужны еще одни каникулы. Для кого-то подходит максимально пассивный отдых, например, дома в пижаме. Так тоже можно, и вы точно имеете на это право. А кто-то, наоборот, любит активный отдых, например, катки, лыжи, какие-то поездки, походы, прогулки – выберите себе подходящее. Кому-то необходимо много общения с друзьями, с близкими − так тоже можно. Выберите, каким именно способом вы хотите наполнить свои каникулы», − считает Маргарита Алексеева.

После того, как решили, что именно вы хотите делать в новогодние каникулы, разработайте план, продолжила психолог.

«Составьте приблизительный план, даже если вам сейчас кажется, что планы и отдых – вещи не совместимые. Но именно план поможет избежать хаотичных движений или того состояния, когда чего-то хочется и кажется, что кто-то сейчас придумает классную идею, все здорово проведут время. Конечно, не нужно планировать каждый день от рассвета до заката, просто наметьте основное, чтобы у вас хватило времени и отдохнуть между мероприятиями, и подготовиться к другим праздничным событиям. При планировании нужно помнить, что это должны быть взаимозаменяемым и, при необходимости, вы могли бы что-то подвинуть не в ущерб тому вашему состоянию, в котором вы хотите провести эти каникулы», − советует Маргарита Алексеева.

Если у вас будет план, если вы четко будете понимать, какой вида отдыха вам нужен больше всего, то к работе вы вернетесь максимально отдохнувшими и с чувством, что новогодние каникулы прошли не зря, заключила психолог.