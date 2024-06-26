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РЖД возобновили движение поездов между Россией и Китаем спустя четыре года

Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря 2024 года, после четырех лет перерыва, сообщали РЖД.

Пассажирское сообщение между странами было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. РЖД с 15 декабря вводят новый график движения поездов сразу на три года - 2024-2027 годы. С этой же даты возобновляется курсирование международного поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог.

Состав будет курсировать ежедневно. Отправление поезда из Суйфэньхэ в 10.00 (время местное), прибытие в Гродеково – в 13.30 (время местное). В обратном направлении отправление в 17.43 (время местное), прибытие – в 17.14 (время местное). Время в пути составляет 1 час 30-31 минуту.

Согласно информации на сайте РЖД в поезде имеются только вагоны с местами для сидения, пишет агентство «Прайм».

«Продажа билетов на поезд № 401 Гродеково – Суйфэньхэ производится в билетной кассе пункта продажи Гродеково непосредственно в день отправления поезда. Продажа билетов на поезд № 402 Суйфэньхэ – Гродеково осуществляется на территории Китая», - указано в информации.