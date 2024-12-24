Общество

Детские пособия за декабрь и пенсии за январь псковичам выплатят досрочно

В связи с тем, что первая неделя января приходится на новогодние праздники, отделение Социального фонда России по Псковской области произведёт досрочное перечисление детских пособий за декабрь на счета получателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Сегодня, 25 декабря 2024 года, псковичи получат:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

ежемесячную выплату на ребенка военнослужащих по линии СФР;

ежемесячное пособие из материнского капитала на ребенка до 3 лет за ноябрь 2024 года;

пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

«Все вышеперечисленные выплаты производятся за прошедший месяц. В начале декабря жители Псковской области получили детские пособия за ноябрь, в конце декабря получат досрочно за декабрь. Соответственно, пособия за январь будут перечислены в феврале», — пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Пенсия за январь будет перечислена 27 декабря на банковские карты пенсионеров, которые обычно получают выплаты 9 числа каждого месяца. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда РФ, они также будут досрочно перечислены на счет. Доставка пенсий после 9 числа будет осуществляться в обычном режиме.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат средства за первый месяц следующего года в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 января.

Уточнить информацию о доставке пенсий в праздничные дни января можно в банках и отделениях «Почты России».

Вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области по телефону контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно в социальные сетях: «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники».