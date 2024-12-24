Общество

Реабилитационный центр «Ручей» передал библиотеке книги ручной работы для слепых

Центр реабилитации и психологической поддержки «Ручей» сегодня, 28 декабря, передал библиотеке тактильные книги для слепых, которые изготовили подопечные центра. Акция состоялась в рамках нового проекта «Я нужен, я способен». Как в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил участником команды организаторов проекта Юрий Стрекаловский, проект предполагает активное взаимодействие двух целевых групп участников - зависимых от алкоголя или наркотиков, проходящих или завершивших курс социальной реабилитации, и людей с инвалидностью по зрению.

Фото здесь и далее: Юрий Стрекаловский

По словам Юрия Стрекаловского, эти книги выполнены вручную и больше похожи на игрушки. Они позволяют детям с нарушениями зрения познакомиться с миром через осязание и развивают их воображение.

«Книги сделали наши подопечные, которые получают помощь в центре. В основном это люди с зависимостями. И их обучают этому специалисты, настоящие мастера своего дела. Но некоторые из них тоже прошли через нашу программу реабилитации. Это была долгая и сложная история», - поделился Юрий Стрекаловский.

Зависимые люди - основная и постоянная целевая аудитория реабилитационного центра «Ручей». Система реабилитации, применяемая в центре, основана на 12-шаговой программе, адаптированной к российским реалиям. Важной частью программы выступает социальное служение, которое неразрывно связано с такими понятиями как благотворительность и милосердие.

Идея проекта «Я нужен, я способен» состоит в том, чтобы вовлечь реабилитантов и выпускников реабилитационного центра в деятельную благотворительность, направленную на оказание помощи незрячим и слабовидящим людям.

Проект включает несколько акций, среди которых мастер-класс по керамике, на котором слепые, слабовидящие и выпускники центра вместе создавали керамические изделия.

«Это было очень интересно и поучительно, так как арт-терапия помогает и зависимым, и людям с нарушениями зрения», — отметил Юрий Стрекаловский.

Кроме того, участвующие в проекте вместе с колледжем искусств и филармонией посещали концерты, где выпускники «Ручья» сопровождали людей с инвалидностью. «Такой опыт не только способствовал общению, но и развивал навыки обращения за помощью. Люди с физическими нарушениями вынуждены уметь просить о помощи, так как это может спасти их жизни. А у зависимых этот навык часто не развит, что также чревато последствиями», — объяснил он.

По словам заместителя директора центра «Ручей», проект стал взаимовыгодным опытом для обеих групп.

«Мы все учились друг у друга, и помощь была двусторонней — один мог поддержать, а другой мог поделиться важным опытом», — подытожил он.

В ходе арт-терапевтических занятий зависимые участники разработают серию развивающих тактильных пособий и настольных игр, которые переданы учреждениям-партнерам, таким как Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих и Санкт-Петербургская школа для незрячих и слабовидящих имени Константина Грота.

Все мероприятия проходят в деревне Родовое Палкинского района и в городах Псков и Санкт-Петербург.

Проект «Я нужен, я способен» реализован при поддержке Фонда президентских грантов.