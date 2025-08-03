Общество

Детский психолог рассказал, какие мифы мешают достичь финансового успеха

Детский психолог, сказкотерапевт, автор «Сказок для богатых детей» Ирина Прокофьева рассказала о пяти самых живучих мифов о богатстве, которые передаются детям, и о том, как помочь им развенчать эти установки.

Фото: нейросети, источник: CHATGpt

Миф 1: «Все богатые – злодеи или глупцы»

«Посмотрите на классические сказки: Кощей Бессмертный, скупой рыцарь у Пушкина и современные мультфильмы все подчеркивают отрицательные черты у богачей. Советская культура лишь усилила этот стереотип, делая «буржуя» ругательством», — пояснила психолог.

Дети начинают ассоциировать богатство с негативом, что может привести к отказу от стремления стать успешными. В реальной жизни богатство чаще всего является результатом труда, таланта и готовности рисковать.

Миф 2: «Деньги – это грязно»

В сказках деньги обычно приходят к героям непростым путем: через риск, авантюры или даже обман. Честный труд часто не так интересен для сюжета.

«Такое восприятие формирует у детей мнение, что зарабатывать честно невозможно и даже постыдно. В реальности самые стабильные финансовые состояния создаются годами труда и инвестиций», — считает Ирина Прокофьева.

Миф 3: «Деньги портят человека»

Миф о том, что деньги развращают, активно поддерживается историей: добрые герои, разбогатев, становятся зазнайками, а те, кто теряет всё, обретает мудрость.

Ограничивает стремление к успеху. Страх «испортиться» блокирует желание зарабатывать больше.

Миф 4: «Бедность = добродетель»

Золушка, Иванушка-дурачок и другие герои, страдающие от бедности, но сохраняющие чистоту души, становятся успешными лишь благодаря своим страданиям.

Такое мышление формирует пассивность: «страдай и жди» вместо того, чтобы активно улучшать свое положение. Путь к богатству остается магически обесцененным.

Миф 5: «Богатство приходит волшебным образом»

Герои сказок часто получают богатство через случайности или волшебные существа, что создает иллюзию, что успех можно получить без усилий.

Чем это вредит?

Создает установку на «халяву», что мешает детям понимать важность труда, планирования и образования для достижения успеха, пишет RuNews24.ru.

Как переписать эти сценарии

Финансовый анализ: читайте сказки и задавайте вопросы. Спросите ребенка, как, по его мнению, герои зарабатывают свои состояния. Это поможет им осознать, что за богатством стоят усилия и ответственность. Богатые тоже плачут и делают добро: обсуждайте позитивные примеры состоятельных людей, которые создали что-то ценное. Это поможет детям увидеть, что богатство может быть инструментом для помощи другим и создания ценностей.