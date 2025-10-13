Общество

Способы побороть осеннюю хандру перечислил психолог

Эффективными способами борьбы с депрессивным состоянием в осенний период поделился психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин. Он рассказал, как не зацикливаться на негативе.

Изображение: Шедеврум

По словам эксперта, одна из основных причин осенней хандры — это постоянное внимание к плохим сторонам осени.

«Например, вчера был снегопад, — говорит психолог, — многие люди буквально мусолили этот момент: снег, пробки, грузовик встал на дороге, автобус заглох — все это повторяли и обсуждали снова и снова».

Такое многократное повторение негативных событий, отмечает Сергей Лунюшин, лишь накручивает человека, ухудшая настроение: «Если хочется высказаться, опиши это в двух словах, но не нужно повторять одно и то же по десять раз, потому что все уже знают, что был снегопад».

Эксперт подчеркнул, что постоянное обсуждение негатива только усиливает внутреннее напряжение и хандру, пишет RuNews24.ru. Психолог рекомендовал воспринимать ситуацию такой, какая она есть, и помнить, что это временное явление: «Говори себе, что это временно, воспринимай это как преодоление трудностей». Например, «я сегодня трудно шёл до работы из-за снега, но преодолел эту сложность, завтра будет легче».

Такое восприятие меняет отношение к событиям: «Не зацикливайся на неприятных моментах, рассматривай их как временные препятствия», — советует спикер.

Очень важно, считает эксперт, давать себе возможность для положительных эмоций. Он привел пример: «Можно идти по снегу и представлять, что сейчас ты дойдёшь домой, разденешься и получишь удовольствие».

Важно поставить конкретную цель: преодолеть трудности ради внутреннего комфорта и радости. Психолог обратил внимание, что многие склонны воспринимать природные явления как катастрофу: «У некоторых людей есть привычка говорить: «Такого не было никогда!» — будто это происходит впервые. Это ошибочное восприятие. Это всего лишь эпизодические явления природы, которые повторяются. Не в первый и не в последний раз. Всё переживем, — уверен психолог. - И именно от отношения к событиям зависит настроение и состояние человека».