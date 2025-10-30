Общество

Антон Мороз провел встречу в библиотеке «БиблиоЛюб» по созданию ТОС

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз обсудил с жителями своего округа вопросы благоустройства и создание территориального общественного самоуправления, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Встреча прошла 1 ноября в 18:00 в библиотеке «БиблиоЛюб», находящейся по адресу: улица Николая Васильева, 83А.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На встрече также были два помощника депутата и один «уверенный решатель проблемы», создатель ТОСов в соседнем округе Анна Григорьева.

Антон Мороз поблагодарил собравшихся жителей: «Вам огромное спасибо, что вы все здесь собрались сегодня, потому что, на самом деле, я считаю, что это основная наша с вами задача — найти общее видение и решение, каким образом мы можем благоустроить нашу с вами территорию замечательного округа».

Активный участник движения ТОС и председатель департамента инфраструктуры Пскова Анна Григорьева рассказала о своем опыте и дала советы и рекомендации по созданию ТОСов. Благодаря её усилиям, как отметил Антон Мороз, пять ТОСов уже получили финансирование.

Анна Григорьева подробно описала этапы формирования ТОСа: для подачи заявления первым делом нужна инициативная группа в количестве не менее пяти человек. Объединение подает заявку на ТОС, затем происходит регистрация, далее следует утверждение границ. Она также поделилась историей своего первого проекта, который реализовался — детская площадка, и отметила, что смета является самым тяжелым вопросом в этом деле.

Антон Мороз подчеркнул, что составление сметы возьмет на себя. Он отметил также, что рассчитывает на совместную работу, чтобы территория стала облагорожена, городская среда комфортнее: «Огромная просьба к каждому из вас в этой ситуации в территориальных группах начинать движение».



Депутат также поделился своими впечатлениями: «Я вчера, честно говоря, удивился. В одном дворе, в который мы пришли, не было молодежи. При всем уважении к возрасту, в возрасте заниматься тяжело, молодежи заниматься проще. Всё равно нашлись коллеги нашего старшего поколения, которые согласились, собрали пять подписей сразу же оперативно и начали двигаться по этому направлению. В другом дворе не вышло никого. Я не понимаю, хоть убейте меня! Есть возможность, ничего не требуется особо, бегать никуда не надо. Моя помощница займется всеми бумагами, я займусь продвижением. Соответственно, образование проекта будем готовить мы с нашим сметчиком, жителям требуется собрать электронные подписи, даже не бумажные, можно голосовать через систему диск».

Смотрите также Антон Мороз обсудил создание ТОС на Вокзальной, 48

Антон Мороз рассказал, что 31 октября на сессии Псковской городской Думы были утверждены границы шести ТОСов. По его словам, депутаты, вне зависимости от фракционного участия, поддерживают создание новых ТОС единогласно.

В разработке проекта ТОСов существует ряд нюансов. Например, что реализация проекта должна осуществляться одним подрядчиком.

На встрече депутат с жителями договорился создать общий чат «ВКонтакте» для возможности обмена информацией.