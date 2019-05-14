Спорт

«Единая Россия» наградила победителей областного чемпионата по дворовому футболу в Невеле

Победителей чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области чествовали 11 июня в Невеле. Региональные соревнования проходили при поддержке партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Уже в августе команда «Юность» отправится в Санкт-Петербург на Всероссийский фестиваль дворового футбола. «Желаю вам достойно представлять наш район в следующих соревнованиях, проявляя на поле спортивное мастерство, настойчивость и волю к победе», - напутствовал футболистов секретарь местного отделения партии Виктор Зуев.

Он вручил спортсменам и их тренеру Александру Дмитриеву грамоты Псковского регионального отделения «Единой России» и футбольные мячи. Награды получили все 10 участников команды: Назар Махмутов, Кирилл Севрюков, Илья Семеньков, Александр Горчаков, Андрей Дементьев, Станислав Горленков, Егор Ковгун, Владислав Тихомиров, Павел Шавров и Никита Артеменков.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. На региональном уровне координатором партпроекта «Детский спорт» является вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.