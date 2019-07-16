Спорт

Сегодня футбольный клуб «Псков-747» сыграет с великолучанами

В Пскове состоится матч 1/128 финала олимп-кубка России по футболу, в котором «Псков-747» на своем поле принимает великолукскую «Луки-Энергия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей представители клуба, матч состоится 28 июля, стартовый свисток петербургского арбитра Константина Аверьянова прозвучит в 16.00.



«Оппонентом победителя встречи псковичей и великолучан на следующей стадии станет сильнейший из пары «Электрон» (Великий Новгород) - "Ленинградец" (Ленинградская область)», -отметили представители клуба.

Напомним, месяц назад соперники уже встречались в Пскове, и тогда 29 июня товарищеский матч завершился вничью 0:0. Встреча была приурочена к XXXIX Международным Ганзейским дням.