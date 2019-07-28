Спорт

Команда депутатов и сотрудников органов власти Пскова примет участие в фестивале пляжного волейбола

Фестиваль пляжного волейбола среди муниципальных и государственных служащих Псковской области, депутатов законодательных органов региона и местного самоуправления состоится в четверг, 1 августа, в Пскове на городском пляже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В нем примут участие команды администрации Псковской области и восьми муниципалитетов - городов Псков и Великие Луки, Красногородского, Невельского, Палкинского, Плюсского, Псковского и Усвятского районов. Начало соревнований - в 11.00.

От муниципального образования «Город Псков» в спортивном фестивале примут участие депутат Псковской городской Думы Константин Болотин, сотрудник аппарата Думы Любовь Воинова, и. о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации города Павел Андреев, председатель комитета социально-экономического развития администрации города Марк Степаненков, консультант Управления по градостроительной деятельности администрации города Андрей Богемов и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов.

Мероприятие пройдет в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». Его организаторы - администрация региона, комитет по спорту Псковской области и региональная Федерация волейбола.