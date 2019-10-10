Спорт

«Псков-747» сегодня принимает «Торпедо-Владимир»

Сегодня, 12 октября, ФК «Псков-747» проведет домашний матч в рамках 13-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе клуба, в роли соперника выступит владимирское «Торпедо».

Подопечные Дмитрия Вязьмикина с 20 турнирными очками по итогам 12-го тура, занимают 5-е место. «Псков-747» идет следом с 18 очками.

Начало матча в 15:00. Главным арбитром встречи назначен Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Добавим, что это будет заключительный матч первого круга.

В матчах 13-го тура встречаются: