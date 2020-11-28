Спорт

Великолучанка Елена Никитина стала второй на этапе Кубка мира по скелетону

Студентка первого курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Елена Никитина завоевала серебряную медаль на втором этапа Кубка мира по скелетону, который на прошлой неделе состоялся в Сигулде (Латвия).

Как сообщается на сайте ВЛГАФК, по итогам двух попыток спортсменка отстала от победительницы, австрийки Янин Флок, на 0,65 секунды. Результат Елены Никитиной - 1.43,58.

Ранее Елена Никитина завоевала три золотые медали на чемпионате Европы, серебро и бронзу чемпионата мира и бронзу Олимпийских игр в Сочи.