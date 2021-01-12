Спорт

ФК «Псков» провел первую тренировку после каникул

Футболисты псковского клуба после новогодних каникул вышли на свою первую официальную тренировку в 2021 году. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации футбола.

Запланированные тренировочные занятия будут проходить на искусственном газоне стадиона «Локомотив». В середине февраля ФК «Псков» отправится в Санкт-Петербург, где будет участвовать в XXII Зимнем турнире МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Матчи пройдут в ДСИ «Зенит» с 16 по 22 февраля.