Спорт

Как начать заниматься фитнесом после праздников

Директор сети фитнес-клубов «Супер фитнес» и «S-Fitness» Георгий Пономарев рекомендует начать тренировки после праздников с фитнес-тестов. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей, основываясь на собственном опыте.

«Я, конечно, должен убрать 2 кг, уменьшить процент жира на 3% и вернуть гибкость позвоночника», - достаточно критично оценил он свое состояние, подчеркнув, что после длинных новогодних каникул нужно входить в тренировочный процесс постепенно.

«Сперва прогулки на свежем воздухе, потом небольшие нагрузки в спортзале (кардиотренировки, упражнения на гибкость и растяжку), а уж затем можно добавить привычные силовые тренировки», - добавил Георгий Пономарев, подчеркнув, что лучше всего заниматься под контролем тренера.

Подробнее читайте на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».