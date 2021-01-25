Спорт

Псковские спортсмены примут участие в первых Всероссийских играх по ориентированию «Точный азимут»

Псковские спортсмены примут участие в первых Всероссийских играх по ориентированию «Точный азимут» среди обучающихся образовательных организаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском ВПК «Юный спасатель».

Соревнования пройдут в онлайн-формате 26 и 27 января.

Организаторы: ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»; общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования России».

Территория соревнований - историческая городская застройка Выборга, которая характеризуется большим количеством улиц, мощеных камнем, улиц с асфальтовым покрытием, дворов, арок, лестниц и узких проходов. На большинстве улиц присутствует редкое автомобильное движение и большое количество отдыхающих и местных жителей.

Игры проводятся среди обучающихся по трем возрастным категориям. Целью является привлечение к занятию ориентированием детей и молодежи с любыми возможностями здоровья.