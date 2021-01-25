Спорт

В Пскове возобновились тренировки детей по настольному теннису

Псковский клуб по настольному теннису Nordman возобновил тренировки детей, которые в 2020 году были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, занятия ведут опытные тренеры, среди них: мастер спорта Вадим Барышников, кандидат в мастера спорта, многократный чемпион Псковской области Алексей Швецов и председатель городской федерации настольного тенниса (первый разряд) Юрий Сорокин.

Тренировки проходят 4 раза в неделю в спортзале Псковского кооперативного техникума. Все занятия ведутся бесплатно. После прохождения начального этапа обучения всем детям за счет средств клуба предоставляется профессиональный инвентарь, а спортсменам, участвующим в соревнованиях, - форма с символикой клуба.

«Одна из наших главных задач - приобщить к занятиям спортом подрастающее поколение. При этом важно, чтобы тренировки были не только интересными, но и полезными. Над этим работает весь наш тренерский состав. И мы замечаем, что детям нравится заниматься настольным теннисом. Это динамичная игра, по своим энергозатратам не уступающая другим видам спорта. Настольный теннис вырабатывает быстроту реакции, развивает ловкость, координацию и мышление. Мы приглашаем в наш клуб всех желающих с сентября. Занятия рассчитаны на детей от 9 до 12 лет», - отметил основатель клуба и руководитель предприятия Юрий Сорокин.

Клуб по настольному теннису Nordman основан в 2019 году. Тренировочный процесс включает в себя занятия физической подготовкой, тренировки по технике игры, а также соревновательную практику - спортсмены регулярно выезжают на соревнования в Санкт-Петербург.