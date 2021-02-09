Спорт

В Пскове стартовал V открытый турнир по настольному теннису. ВИДЕО

В спортзале Псковского кооперативного техникума сегодня, 13 февраля, стартовал V открытый турнир по настольному теннису Кубок ТТплэй РФ, сообщил на своей Instagram-странице председатель городской Федерации и руководитель клуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

В соревнованиях принимают участие порядка 70 спортсменов из разных регионов страны, в том числе из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей, а также из Великого Новгорода, Пскова и Великих Лук.

«Наша главная задача при проведении подобных чемпионатов - популяризация настольного тенниса, повышение мастерства спортсменов, и, конечно, привлечение к здоровому образу жизни как можно большего числа наших граждан. Всем участникам желаем успехов!», - отметил Юрий Сорокин.