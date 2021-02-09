Спорт

Лучших в спортивном ориентировании определили в Псковской области

Чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию провели в Пскове в выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации спортивного ориентирования.

Соревнования состоялось в лесопарке в Промежицах, на маркированных трассах протяженностью от одного до трех километров. При их проведении использовалась электронная система контроля прохождения трассы и правильности определения местоположения спортсмена на местности. Погодные условия не повлияли на результаты соревнований и работу электроники, отметили организаторы.

В своих возрастных группах победителями стали Иван Зворыкин и Варвара Зворыкина из Себежского района, Даниил Авраменко и Оксана Власова из Гдовского района, Дмитрий Муштаев, Валерий Билас, Геннадий Попов, Григорий Левин, Милана Коробкина, Мария Муштаева, Виктория Комарова и Наталья Ушакова из Пскова.