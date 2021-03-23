Спорт

Городской чемпионат по настольному теннису стартовал в Пскове

Городской чемпионат по настольному теннису «Кубок города Пскова – 2021» стартовал в областном центре. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил председатель городской Федерации и руководитель клуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

«Соревнования проходят в одиночном разряде, по их результатам мы отберем 14 лучших спортсменов для дальнейшего участия в Кубке Псковской области. Желаем всем участникам успешных выступлений!» - отметил Юрий Сорокин.

Соревнования проходят в зале кооперативного техникума.