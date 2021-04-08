Спорт

Назначены слушания по вопросу создания Центра спортивной гимнастики в Пскове

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О заключении концессионного соглашения о создании в городе Пскове объекта спорта «Центр спортивной гимнастики» назначены на 5 мая. Соответствующий проект решения, подписанный и. п. главы города Сергеем Гавриловым, опубликован на официальном сайте города.

Для подготовки и проведения слушаний сформирован оргкомитет.

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с документами, относящимися к теме обсуждения, в Псковской городской Думе (ул. Некрасова, д. 14, каб.15) по рабочим дням с 14.00 до 17.00.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний могут быть направлены участниками публичных слушаний в срок по 4 мая 2021 года в оргкомитет слушаний (Некрасова, 14), по электронной почте doc1@duma.pskov.ru или по факсу - 66-08-25.

Напомним, Центр спортивной гимнастики планируется открыть в здании бывшей прачечной на улице Коммунальной, 25. Как следует из пояснительной записки к данному проекту решения гордумы, предложение о заключении концессионного соглашения поступило от комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Здание механической прачечной общей площадью 2500,5 кв. м, принадлежит Муниципальному бюджетному учреждению «Стадион «Машиностроитель» на праве оперативного управления. В 2020 году ООО «Августина» разработало по заказу МБУ проектно-сметную документацию на реконструкцию здания под Центр спортивной гимнастики. Объем инвестиций (сметная стоимость) – 71 454 055 рублей. В бюджете города Пскова предусмотрены субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы «развитие физической культуры и спорта» в размере 71 726,92 тысячи рублей.