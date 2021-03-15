Спорт

В Пскове собираются заключить концессионное соглашение о создании Центра спортивной гимнастики

В Пскове собираются заключить концессионное соглашение о создании объекта спорта «Центр спортивной гимнастики». Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на официальном сайте города.

В документе прописано провести открытый конкурс на право заключения данного концессионного соглашения и согласовать проект конкурсной документации. Также в проекте решения предусмотрено утверждение условий концессионного соглашения и критериев конкурса.

Уполномоченным органом по утверждению конкурсной документации и созданию конкурсной комиссии планируется сделать администрацию города Пскова.

В состав конкурсной комиссии от Псковской городской Думы предполагается включить депутатов Эдуарда Белова, Валерия Тюменцева и Сергея Колосова.

Напомним, Центр спортивной гимнастики планируется открыть в здании бывшей прачечной на улице Коммунальной, 25.

Как следует из пояснительной записки к данному проекту решения гордумы, предложение о заключении концессионного соглашения поступило от комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Здание механической прачечной общей площадью 2500,5 кв. м, принадлежит Муниципальному бюджетному учреждению «Стадион «Машиностроитель» на праве оперативного управления. В 2020 году ООО «Августина» разработало по заказу МБУ проектно-сметную документацию на реконструкцию здания под Центр спортивной гимнастики. Объем инвестиций (сметная стоимость) – 71 млн 454 тыс 055 рублей. В бюджете города Пскова предусмотрены субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы «развитие физической культуры и спорта» в размере 71 726,92 тысячи рублей.