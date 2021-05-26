Спорт

Олимпийские игры в Сочи стали толчком для создания музея спорта в Великих Луках

Окончательное решение создать региональный музей спорта при Великолукской государственной академии физической культуры и спорта было принято после XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Дмитрий Белюков отметил, что идея создания регионального спортивного музея ранее неоднократно высказывалась спортсменами и руководителями спортивной отрасли. Окончательное решение организовать музей руководство академии приняло после Олимпийских игр в Сочи - студенты и преподаватели академии активно участвовали в их подготовке и проведении.

«Когда игры состоялись, у людей накопилась волна своеобразной личной памяти, олимпийские предметы и мемориальные вещи. Тогда возникла идея создать музей спорта именно в Великолукской академии физической культуры и спорта», - отметил директор музея и пояснил, что выпускники академии занимают различные позиции в физкультурно-спортивном движении страны. Они работают в федерациях по видам спорта и в олимпийском комитете, а также возглавляют комитеты и федерации регионального уровня.

По словам Дмитрия Белюкова, поборниками идеи создания музея стали студенты и преподаватели академии, а также выпускники, которые занимают высокое положение в спортивной отрасли.

«Для них это стало своеобразной культурной памятью и памятью о годах, проведенных в вузе. Они с удовольствием делились и продолжают делиться предметами, которые становятся экспонатами, и многие – раритетными», - сказал Дмитрий Белюков.