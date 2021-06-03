Спорт

Одеколон «Олимпийский талисман» 1980 года выпуска занял место в музее спорта Псковского края

Одеколон «Олимпийский талисман» занял место в музее спорта Псковского края. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте директор музея, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Экспонат в музей 2 июня передала ветеран труда Раиса Милохина. Ее отец, Михаил Милохин, много лет занимал ответственные руководящие посты в Великих Луках и Великолукской области в 1950 – 1970 годы.

Примечательно, что семья Милохиных была дружна с известными спортсменами и руководителями спортивной отрасли нашего города и области: Шатровыми, Слепневыми, Блиновыми и др. Поэтому в семейном архиве сохранилось много фотографий, которыми Раиса Михайловна щедро поделилась с музеем спорта.

Отдельно Дмитрий Белюков поблагодарил Раису Милохину за уникальный артефакт - одеколон «Олимпийский талисман» фабрики «Новая заря» выпуска 1980 года, сохранившийся с тех пор в целости и невредимости.

Василий Шатров, многие годы возглавлявший Великолукской областной комитет по физической культуре и спорту, подарил этот одеколон своему другу Михаилу Милохину. Однако Михаил Григорьевич, согласно воспоминаниям дочери, пользовался только одеколоном «Русский лес».

Теперь одеколон «Олимпийский талисман» занял свое достойное место в музее спорта Псковского края на выставке «Олимпийское звонкое эхо», посвященной 40-летию Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве.